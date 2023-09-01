مباشر اليوم الأخير من انتقالات أوروبا – عودة لوزانو.. وفشل انتقال جرينوود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في أوروبا وبالأخص الدوريات الخمس الكبرى.

ويغلق سوق الانتقالات في الدوري الألماني في السابعة مساءً.

وفي الدوري الإيطالي في التاسعة مساءً.

وفي الدوري الفرنسي في الثانية عشر منتصف الليل.

وفي الدوري الإسباني والإنجليزي في الواحدة صباحًا.

وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.

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خبر في الجول - بلدية المحلة يضم لاعب بيراميدز

رسميا - فشل انتقال جرينوود إلى لاتسيو

رسميا - عاد إرفينج لوزانو مجددا لـ إيندهوفن الهولندي قادما من نابولي الإيطالي بعقد يمتد لـ 5 سنوات مقابل 15 مليون يورو.

رسميا – دافي كلاسيين من أياكس إلى إنتر في صفقة انتقال حر بدون مقابل.

رسميا – ميلان يضم لوكا يوفيتش قادما من فيورنتينا في صفقة انتقال حر.

رومانو: توقف مفاوضات أتليتكو مدريد وتوتنام لضم بيير هويبرج بعد رفض الديوك عرض الإعارة كونه بدون بند إلزامية الشراء.

رومانو: الكرواتي بورنا سوزا على أعتاب الانتقال لصفوف أياكس الهولندي.

رومانو: بورنموث على أعتاب ضم باستون داكا من ليستر سيتي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

رسميا – كالوم هودسون أودوي ينتقل من تشيلسي إلى نوتنجهام فورست مقابل 3.5 مليون يورو

رسميا – فيورنتينا يضم ماكسيم لوبيز قادما من ساسولو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

رسميا - أعلن مانشستر يونايتد ضم جوني إيفانز لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

رسميا - نوتنجهام فورست يضم الأرجنتيني نيكولاس دومينيجيز قادما من بولونيا بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

رسميا - فيردر بريمن يعوض رحيل هدافه نيكولاس فولكروج ويضم سانتوس بوري قادما من فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة موسم.

رسميا - مونزا يضم لورينزو كولومبو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

دي مارزيو: لوكا يوفيتش على أعتاب ميلان

فشل صفقة جواو بالينيا من فولام إلى بايرن ميونيخ بسبب تأخر وصول الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب.

الساعة 7 مساء: نهاية سوق الانتقالات في الدوري الألماني بشكل رسمي

رومانو: فشل صفقة انتقال تريفوه تشالوباه من تشيلسي إلى بايرن ميونيخ.

رسميا – الفرنسي كليمون لونجليه على سبيل الإعارة من برشلونة إلى أستون فيلا لمدة موسم واحد

رسميا – إعارة جيمس ماكاتي من مانشستر سيتي إلى شيفيلد يونايتد لمدة عام واحد.

رسميا - جافيت تانجانجا ينضم من توتنام إلى أوجسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم وسيرتدي القميص رقم 39.

رسميا - سيرخيو ريجيليون ينضم لصفوف مانشستر يونايتد معارا من توتنام لموسم واحد.

رسميا – الكرواتي ماركو بياتسا يترك يوفنتوس وينتقل لصفوف رييكا الكرواتي بعدما أعير لمدة 7 مواسم سابقة

رسميا - تورينو يضم الكولومبي دوفان زاباتا على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من أتالانتا مع أحقية الشراء.

سكاي: عرض اتحاد جدة لضم صلاح وصل لـ 200 مليون إسترليني

بي إن سبورتس: ريال بيتيس يحصل على خدمات الزلزولي

صبري رحيل ينضم لصفوف الجونة في صفقة انتقال حر.

خبر في الجول – أحمد سمير إلى أهلي بني غازي معارا من طلائع الجيش

الصفقة 11 - تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر

رسميا - مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس مرمى فنربخشة

أثليتك: ليفربول رفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

رسميا - دون شرط شراء.. إعارة فاتي من برشلونة إلى برايتون

رسميا - الإعارة الثانية.. نونو تافاريس من أرسنال إلى نوتنجهام

رسميا - الصفقة الرابعة.. مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيوس نونيز

رسميا - من أجل دوري الأبطال.. بونوتشي إلى يونيون برلين

تين هاج يعلن صفقة جديدة.. وموقف هويلوند أمام أرسنال