مباشر حفل دوري أبطال أوروبا – هالاند الأفضل في القارة العجوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لحفل مراسم قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تشهد أيضا توزيع جوائز الأفضل عن الموسم المنصرم.

وستنطلق مراسم القرعة التي ستقام في إمارة موناكو الفرنسية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمي بالإضافة لقناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

بإمكانكم مشاهدة القرعة من هنـا:

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاجن الدنماركي - جالاتاسراي الإنجليزي

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - إيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنج براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - سالزبورج الألماني - ريال سوسيداد الإسباني

المجموعة الخامسة: فينيورد الهولندي - أتليتكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتك الأسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل الإنجليزي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزج الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانج بويز السويسري

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار الأوكراني - رويال أنتويرب البلجيكي

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8:10: النرويجي إرلينج هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

8:08: الإسبانية أيتنا بونماتي لاعبة برشلونة تفوز بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

8:02: سيرينا فيجمان المدير الفتي لـ منتخب إنجلترا للسيدات تفوز بجائزة أفضل مدربة في أوروبا.

8:00 بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

7:55: الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه يحصد جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي الشرفية

7:20: بدء مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

7:00 بداية حفل الاتحاد الأوروبي

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قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-24:

تصنيف الفرق المشاركة:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي – إشبيلية – برشلونة – نابولي – بايرن ميونيخ – بنفيكا – فينيورد - باريس سان جيرمان.

التصنيف الثاني: ريال مدريد – مانشستر يونايتد – إنتر – بوروسيا دورتموند – أتليتكو مدريد – لايبزج – بورتو – أرسنال.

التصنيف الثالث: شاختار دونتسك – سالزبورج – ميلان – سبورتنج براجا – أيندهوفن - لاتسيو – ريد ستار بلجراد – كوبنهاجن.

التصنيف الرابع: يانج بويز – ريال سوسيداد – جالاتاسراي – سيلتك – نيوكاسل – يونيون برلين – لانس – رويال أنتويرب.

وخلال الحفل سيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العام عن موسم 2022-2023 من الرجال والسيدات بالإضافة لأفضل مدرب ومدربة.

جوائز الأفضل عن الموسم الماضي في أوروبا:

أفضل لاعب في أوروبا: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي وبلجيكا) – إرلينج هالاند (مانشستر سيتي والنرويج) – ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان والأرجنتين).

أفضل مدرب في أوروبا: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) – سيموني إنزاجي (إنتر) – لوتشيانو سباليتي (نابولي).

أفضل مدرب للسيدات: جوناتان جيرلديز (برشلونة) – خورخي فيلدا (إسبانيا) – سيرينا فيجمان (إنجلترا).

أفضل لاعبة للسيدات: أنيتا بونماتي (إسبانيا وبرشلونة) – أوليجا كارمونا (إسبانيا وريال مدريد) – سام كير (أستراليا وتشيلسي).