مباشر كأس العالم لكرة السلة - مصر (40)-(36) الأردن.. الربع الثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الأردن في المرحلة الترتيبية لكأس العالم لكرة السلة.

وفشلت جميع منتخبات إفريقيا في التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم لكرة السلة.

وتدخل منتخبات إفريقيا الخمسة (مصر - جنوب السودان - أنجولا - كاب فيردي - كوت ديفوار) إلى المرحلة الترتيبية للمراكز من 17 إلى 32.

ويتأهل صاحب أفضل مركز إفريقي في النسخة الحالية من كأس العالم إلى أولمبياد باريس 2024.

الوضع القائم

حققت منتخبات إفريقيا الخمسة انتصارا خلال مرحلة دور المجموعات، وستنتقل الفرق الخمسة إلى المرحلة الترتيبية وفي جعبتها ذلك الانتصار.

وبذلك لا توجد أفضلية لأي منتخب عن الآخر حتى الآن بعد صعود كل منهم بانتصار.

ولكن يقع منتخبا أنجولا وجنوب السودان وجها لوجه في المرحلة الترتيبية مما يعني ضمان تحقيق أحد المنتخبات الإفريقية لفوز جديد على الأقل في تلك المرحلة مما يعني ضرورة تحقيق منتخبات مصر وكاب فيردي وكوت ديفوار لانتصار على الأقل في المباراتين المقبلتين للحفاظ على حظوظ تأهلهم إلى الأولمبياد.

وتأتي المنافسات في المرحلة الترتيبية كالآتي:

- أنجولا ضد (الصين - جنوب السودان)

- جنوب السودان ضد (الفلبين - أنجولا)

- مصر ضد (الأردن - نيوزلاندا)

- كاب فيردي ( فنلندا - اليابان)

- كوت ديفوار (لبنان - فرنسا)

وتقام المباراة الأولى من المرحلة الترتيبية غدا الخميس بينما ختام المرحلة الترتيبية بالمباراة الثانية سيكون يوم السبت.

مباريات مصر

يستهل منتخب مصر مبارياته في المرحلة الترتيبية بمواجهة شقيقه الأردني غدا الخميس في الثالثة والنصف عصرا.

بينما المباراة الأخيرة ستكون ضد نيوزلاندا يوم السبت في الثانية عشر إلا ربع ظهرا.

يدخل منتخب مصر رفقة نيوزلاندا تلك المجموعة ورصيد كل منهما انتصار من مرحلة المجموعات.

بينما كل من المكسيك والأردن فبدون أي انتصار.

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نهاية الربع الثاني: مصر 40-36 الأردن

38-31.. الفارق يتقلص من 13 إلى 7

36-23 لصالح مصر

26-16.. التفوق المصري مستمر

نهاية الربع الأول: مصر 22-14 الأردن

16-10 لمصر

10-10 برميتين حرتين

10-8 لمصر

التعادل.. 8-8

8-6

8-4 لصالح مصر

2-2 الآن.. إيهاب أمين يتعادل

2-0 للأردن

بداية المباراة