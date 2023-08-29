اختر تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس

يخوض منتخب مصر مباراتين في التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 وتونس وديا.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر ضمن تأهله لكأس أمم إفريقيا رسميا متصدرا لمجموعته التي تضم كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

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