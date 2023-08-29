مصدر من الأهلي لـ في الجول: مصدومون من استدعاء الرباعي للمنتخب.. ولماذا لا نعامل مثل الزمالك

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 14:04

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الداخلية

لا يبدو النادي الأهلي سعيدا باستدعاء رباعي الفريق إلى قائمة منتخب مصر رغم تعارض مباراة المنتخب مع كأس السوبر الإفريقي.

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، أعلن قائمة الفراعنة لمواجهتي إثيوبيا وتونس في شهر سبتمبر. قائمة شهدت تواجد 4 لاعبين من الأهلي. (طالع القائمة)

استدعاء الرباعي يأتي بعد إعلان الأهلي إرسال طلبا رسميا إلى اتحاد الكرة باستثناء لاعبيه من التواجد بالقائمة، كون منتخب مصر ضمن التأهل بالفعل إلى كأس أمم إفريقيا قبل لقاء إثيوبيا المقبل.

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وعن ذلك، قال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة عرض علينا فكرة ضم اللاعبين الأربعة الذين تم استدعائهم بحيث يتركون لنا ثلاثة لاعبين عقب مباراة إثيوبيا، ويستمر محمد عبد المنعم فقط في ودية تونس، ولكننا رفضنا المقترح وتمسكنا بطلبنا بعدم استدعاء اللاعبين، ثم فوجئنا بضم اللاعبين الأربعة".

وأضاف "نعم الثلاثي علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو تم استدعاءه لمنتخب بلاده، ونحاول رفقة اللاعبين الاتفاق مع اتحادات ومنتخبات بلادهم الثلاثة تونس ومالي وجنوب إفريقيا لإقناعهم بالتخلي عنهم أو على الأقل إعادتهم بحد أقصى يوم 9 أغسطس".

المصدر أتبع "الجهاز الفني للأهلي يخشى على إصابات اللاعبين الأربعة من المنتخب في ظل أنهم عائدين من شهرين راحة وسيلعبون مباشرة مباريات رسمية وودية دون مراعاة الجانب البدني".

واستمر "لماذا لم يتعامل اتحاد الكرة معنا مثلما فعل مع الزمالك عندما أخرج لاعبيه من معسكر منتخب مصر من أجل بطولة ودية مثل سوبر كأس لوسيل، بينما نحن سنلعب بطولة رسمية قارية وهي كأس السوبر الإفريقي نمثل فيها الدولة المصرية".

المصدر أتم " ندرس كيفية التعامل مع هذا التعنت غير المبرر، ولكن وفق معايير هادئة ومتزنة".

ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

من جهة أخرى، يلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا، ثم تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.

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