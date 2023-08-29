مباشر كأس العالم للسلة - مصر (66)-(46) المكسيك.. الفارق يتقلص

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 11:33

كتب : FilGoal

مصر ضد المكسيك - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد المكسيك في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم لكرة السلة.

الفريقان ضمنا الخروج من البطولة وخوض المباريات الترتيبية ولكن منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز الأول في تاريخه بدور المجموعات.

ق5.09 تقليص الفارق.. النتيجة الحالية 66-46 لمصر.

أخبار متعلقة:
حوار في الجول - عودة: تعرضت للظلم في الدوري المصري.. وسر مقاطع الفيديو الكوميدية مع الهلال مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أغسطس - مصر في كأس العالم للسلة.. والدوري السعودي انفجار في الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسحق رايو فايكانو بسبعة أهداف

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 59-35.

نهاية الربع الأول.. النتيجة 30-16.

ق1.09 الفارق يتسع لصالح مصر.. النتيجة الحالية 24-14.

ق4.40 ثلاثية هنا وثلاثية هناك والنتيجة الحالية 16-12 لمصر.

ق7.45 تقدم مصري.. النتيجة الحالية 9-4.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر المكسيك كأس العالم لكرة السلة
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أغسطس - مصر في كأس العالم للسلة.. والدوري السعودي كرة سلة - تفوق لمنتخبات إفريقيا في الجولة الثانية من كأس العالم.. وحظوظ مصر في الأولمبياد كرة سلة - الأهلي يضم تمارا نادر السيد كرة سلة - مصر إلى الأدوار الترتيبية.. ليتوانيا تنتصر على المكسيك في كأس العالم على بعد خطوة من الإقصاء الرسمي.. منتخب مصر يخسر ثاني مبارياته في كأس العالم للسلة انتهت كأس العالم للسلة - مصر (74)-(89) مونتنجرو سلة - فارق 26 نقطة..مصر تبدأ مشوارها في كأس العالم بالخسارة من ليتوانيا انتهت كأس العالم للسلة - مصر (67) - (93) ليتوانيا.. فارق 26 نقطة
أخر الأخبار
خبر في الجول - بلدية المحلة ينجح في إستعارة مؤمن راضي من إنبي 25 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد جدة يوضح إصابة بنزيمة.. وسانتو ينتظر 40 دقيقة | السعودية
مصطفى محمد ينافس على جائزة أفضل لاعبي نانت في أغسطس ساعة | المحترفون
الرياضية: حجازي ينهي المرحلة الثانية من التأهيل.. ويستعد للعودة في يناير ساعة | المحترفون
مباشر كأس العالم للسلة - مصر (66)-(46) المكسيك.. الفارق يتقلص ساعة | كرة سلة
#السهرة_الرياضية – مجموعة من المشردين يسعون وراء كأس العالم لكرة القدم في الفيلم الكوري Dream ساعة | رياضات أخرى
حوار في الجول - عودة: تعرضت للظلم في الدوري المصري.. وسر مقاطع الفيديو الكوميدية مع الهلال 2 ساعة | الوطن العربي
مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أغسطس - مصر في كأس العالم للسلة.. والدوري السعودي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول