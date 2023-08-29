#السهرة_الرياضية – مجموعة من المشردين يسعون وراء كأس العالم لكرة القدم في الفيلم الكوري Dream

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

فيلم Dream

كثير من الأفلام تناقش قصص الكفاح الخاصة بلاعبي مختلف الرياضات ولكن لم يفكر أحدهم تناول كأس العالم للمشردين، وهذا ما يقدمه فيلم Dream الكوري.

فيلم Dream من بطولة نجم Parasite بارك سيو جون، إيو، لي هيون وو، كانج ها نيول، كو تشانج سيوك، جانج سونج كيل، هيو جون سيوك، يانج هيون مين، هونج آن بيو، لي ها نوي، ومن إخراج لي بيونج هيون.

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السهرة الرياضية dream
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