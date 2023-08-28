المقاولون العرب يشكو أوكلي إلى فيفا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 22:07

كتب : حامد وجدي

المقاولون العرب - الداخلية - جون أوكلي

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب التقدم بشكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويأتي ذلك بسبب انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

وأشار بيان المقاولون العرب إلى ارتباط أوكلي بتعاقد مع النادي لمدة موسم آخر، كما حصل على كافة مستحقاته للموسم المنقضي.

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وأعرب إدارة المقاولون العرب عن تفاجأها بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.

وعلم FilGoal.com أن أوكلي قد أتم اتفاقه مع فريق السويحلي الليبي بتعاقد لمدة ثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يغادر اللاعب القاهرة إلى ليبيا استعدادا للانضمام إلى صفوف فريقه الجديد.

وكشف بيان المقاولون العرب على لسان محمد عادل المشرف العام على الكرة بأن النادي لن يفرط في حقه بعد ذهاب اللاعب للسفارة المصرية في نيجيريا والحصول على تأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون.

وخاض أوكلي 50 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 19 هدفا.

ونجح أوكلي في تسجيل 14 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب أوكلي 35 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 12 هدفا.

وسجل أوكلي تسعة أهداف في الدوري الموسم الماضي وصنع ثلاثة آخرين.

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