مباشر الدوري السعودي - الهلال (2)-(0) الاتفاق.. الوحدة (0)-(0) الاتحاد.. رائعة الدوسري وخروج بنزيمة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

بنزيمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الهلال ضد الاتفاق، والوحدة ضد الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

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الهلال (1)-(0) الاتفاق

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ق 41 جووووول الثاني من سالم الدوسري بتسديدة رائعة

ق 37 تسديدة قوية عن طريق روبن نيفيس لاعب الهلال من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ق 29 محاولة هجومية للهلال بعرضية خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.

ق 24 جوووووول مالكوم يسجل الأول للزعيم

ق 22 ركلة ركنية للهلال على يسار مرمى الاتفاق، نفذها روبن نيفيس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى بقليل.

ق 17 عرضية من الجبهة اليمنى للهلال عن طريق ميشيل ديلجادو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 12 محمد الكويكبي بدلا فيتينيو

ق 11 إصابة فيتينيو لاعب الاتفاق وخروجه على نقالة

ق 10 محاولة هجومية خطيرة للهلال بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق روبن نيفيس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية قوية اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى ومرت إلى خارج أرضية الملعب.

ق 3 تسديدة عن طريق محمد كنو لاعب الهلال من خارج حدود منصطة الجزاء تصدى لها الحارس باولو فيكتور بثبات.

بداية المباراة

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الوحدة (0)-(0) الاتحاد

تابع المباراة من هنا

ق 40 خروج بنزيمة من الملعب.. جوتا سيحل بدلا منه

ق 37 بنزيمة يسقط مجددا

ق 36 بنزيمة يواصل اللعب

ق 35 إصابة كريم بنزيمة

ق 26 عبد الرزاق حمد الله انطلق بالكرة على الجانب الأيسر ثم سددها ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 24 محاولة هجومية للهلال بعرضية خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.

ق 14 إيجور كورنادو يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 6 رومارينيو يسدد والكرة يبعدها المدافع جواد الياميق إلى ركنية

ق 4 فيصل فجر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

الدوري السعودي الهلال اتحاد جدة
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