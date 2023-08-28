استراحة الدوري السعودي - الهلال (2)-(0) الاتفاق.. الوحدة (0)-(0) الاتحاد.. رائعة الدوسري وخروج بنزيمة
الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 21:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الهلال ضد الاتفاق، والوحدة ضد الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.
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الهلال (2)-(0) الاتفاق
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أمام أنظار مانشيني..
سالم يضيف ثاني الأهداف الهلالية.. ⚽⚽#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/5sn5isOidB— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
ق 41 جووووول الثاني من سالم الدوسري بتسديدة رائعة
ق 37 تسديدة قوية عن طريق روبن نيفيس لاعب الهلال من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.
ق 29 محاولة هجومية للهلال بعرضية خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.
ق 24 جوووووول مالكوم يسجل الأول للزعيم
ق 22 ركلة ركنية للهلال على يسار مرمى الاتفاق، نفذها روبن نيفيس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى بقليل.
ق 17 عرضية من الجبهة اليمنى للهلال عن طريق ميشيل ديلجادو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.
ق 12 محمد الكويكبي بدلا فيتينيو
ق 11 إصابة فيتينيو لاعب الاتفاق وخروجه على نقالة
ق 10 محاولة هجومية خطيرة للهلال بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق روبن نيفيس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية قوية اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى ومرت إلى خارج أرضية الملعب.
ق 3 تسديدة عن طريق محمد كنو لاعب الهلال من خارج حدود منصطة الجزاء تصدى لها الحارس باولو فيكتور بثبات.
بداية المباراة
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الوحدة (0)-(0) الاتحاد
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ق 44 أنسيلمو دي مورايس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.
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بنزيما يخرج مصابًا🚨#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/20TBrnLB9a— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
ق 40 خروج بنزيمة من الملعب.. جوتا سيحل بدلا منه
ق 37 بنزيمة يسقط مجددا
ق 36 بنزيمة يواصل اللعب
ق 35 إصابة كريم بنزيمة
ق 26 عبد الرزاق حمد الله انطلق بالكرة على الجانب الأيسر ثم سددها ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.
ق 24 محاولة هجومية للهلال بعرضية خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.
ق 14 إيجور كورنادو يسدد ولكن بعيدا عن المرمى
ق 6 رومارينيو يسدد والكرة يبعدها المدافع جواد الياميق إلى ركنية
ق 4 فيصل فجر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.
بداية المباراة