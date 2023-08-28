مواعيد مباريات الإثنين 28 أغسطس - إنتر وأتليتكو مدريد.. والدوري السعودي
الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 10:32
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم جولة جديدة من الدوري السعودي كما تستكمل مباريات الجولة في الدوريات الأوروبية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
خيتافي × ديبورتيفو ألافيس.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
رايو فايكانو × أتليتكو مدريد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري السعودي
أبها × الفيحاء.. 6:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.
الوحدة × الاتحاد.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.
الهلال × الاتفاق.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.
الرائد × الرياض.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 2.
الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا × أودينيزي.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
كالياري × إنتر.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
الدوري البرتغالي
ريو أفي × بورتو.. 10:15 مساء- تطبيق شاهد.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة