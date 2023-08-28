مواعيد مباريات الإثنين 28 أغسطس - إنتر وأتليتكو مدريد.. والدوري السعودي

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 10:32

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

تبدأ اليوم جولة جديدة من الدوري السعودي كما تستكمل مباريات الجولة في الدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

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خيتافي × ديبورتيفو ألافيس.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

رايو فايكانو × أتليتكو مدريد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

أبها × الفيحاء.. 6:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.

الوحدة × الاتحاد.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.

الهلال × الاتفاق.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

الرائد × الرياض.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 2.

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا × أودينيزي.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

كالياري × إنتر.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري البرتغالي

ريو أفي × بورتو.. 10:15 مساء- تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الدوري الإيطالي الدوري الإسباني الدوري السعودي
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