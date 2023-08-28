أوسيمين 100 وعودة كفارا تضمن فوز نابولي على ساسولو.. ولاتسيو يواصل السقوط
الاثنين، 28 أغسطس 2023 - 00:04
كتب : FilGoal
تفوق نابولي في ملعبه دييجو أرماندو مارادونا على ساسولو بنتيجة 2-0، وواصل لاتسيو سقوطه وخسر أمام جنوى بهدف دون رد.
حامل اللقب حقق فوزه الثاني على التوالي واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان المتصدر.
ولأول مرة في التاريخ يحقق نابولي الفوز في أول مباراة على أرضه لـ 8 مواسم متتالية.
وتقدم البارتينوبي مبكرا بهدف في الدقيقة 16 من توقيع النيجيري فيكتور أوسيمين من علامة الجزاء.
ووصل أوسيمين للهدف رقم 100 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.
وفي الشوط الثاني أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ماكسيم لوبيز في الدقيقة 51 فأكمل ساسولو اللقاء منقوصا بـ 10 لاعبين حتى النهاية.
البطاقة الحمراء تخرج للاعب ساسولو لوبيز#نابولي_ساسولو #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/rcsRkQiosy— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2023
وفي الدقيقة 60 أهدر جياكومو راسبادوري ركلة جزاء لتعزيز الفارق لنابولي.
وفي الدقيقة 64 وبعد 3 دقائق فقط من مشاركة خيفتشيا كفاراستخيليا أفضل لاعب الموسم الماضي صنع هدفا بتمريرة أرضية لجيوفاني دي لورينزو الذي سدد في الشباك.
ثنائية قادت نابولي للعلامة الكاملة رفقة ميلان وفيرونا.
رودي جارسيا ينجح في ثاني الاختبارات ويحقق فوزاََ مستحقاََ على ساسولو ✅
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وفي نفس التوقيت خسر لاتسيو للمباراة الثانية على التوالي أمام جنوى العائد مجددا للدوري الإيطالي.
سجل هدف اللقاء الوحيد: ماتيو ريتيجي مهاجم منتخب إيطاليا والذي انضم لجنوى الموسم الحالي.
الهداف ريتيجوي يسجل في مرمى لاتسيو #لاتسيو_جنوى #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/wsIdsscDBW— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2023
ويتذيل لاتسيو وساسولو الترتيب بدون أي فوز حتى الآن.
وفرض ليتشي التعادل على فيورنتينا بعدما حوّل تأخره بنتيجة 2-0 لتعادل بنتيجة 2-2.