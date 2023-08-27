تشافي: كنا سيئين دفاعيا.. ونسعى للتعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم

اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة أن فريقه ظهر بشكل سيء على المستوى الدفاعي أمام فياريال.

وحول برشلونة تأخره 2-3 إلى فوز على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وفرط برشلونة في تقدمه بهدفين دون مقابل مع بداية المباراة.

وقال تشافي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة جدا بشكل عام، كان يجب أن نسجل هدفين أو ثلاثة أهداف أخرى، وكنا سيئين في الدفاع".

وتابع "استقبلنا الكثير من الفرص بعد التقدم 2-0 وأخطائنا كلفتنا قلب النتيجة إلى 3-2، ولكن بعدها بدأنا نلعب كرة قدم جيدة".

وشدد "في النهاية نتيجة المباراة كانت عادلة وكنا نستحق المزيد من الأهداف".

وغاب تشافي عن دكة بدلاء برشلونة بسبب الإيقاف لاعتراضه على التحكيم في الجولة الأولى.

وبسؤاله عن أداء لامين جمال أجاب "هو أساسي لأننا نرى أنه يصنع الفارق بالنسبة لنا، هو ذكي ويتخذ قرارات جيدة، بالطبع هو يفاجئني كما يفعل مع الجميع".

وتابع "الموهبة لها قيمة، ولامين جمال لاعب مميز، ليس لدي أي مشاكل في اختيار اللاعبين الذين يتدربون ويعملون بشكل جيد، تلقيت أيضا فرصتي يوما ما".

وكشف تشافي "لامين يقدم الكثير وعمره 16 عاما، كنت خائفا عندما كنت في الثامنة عشر من عمري، لذا أطلب منه ألا يكون كذلك، نحن نثق في لاماسيا كثيرا".

وواصل "لا أعتقد أن لامين سيواجه أي مشاكل فيما يتعلق بالضغط، هو متواضع للغاية ويعمل بجد، لديه منافسة لكنه مستعد للعب مع برشلونة".

أما عن اختيار منتخب بلاده فأوضح "سواء قرر لامين اللعب لإسبانيا أم لا فهذا قراره الشخصي، أتمنى أن يلعب لمنتخب إسبانيا لكن هذا قراره".

ويدرس لامين جمال الاختيار بين منتخبي إسبانيا والمغرب إذ يحق له اللعب لأي منهما.

وأشارت تقارير إسبانية أن اللاعب صاحب الـ 16 عاما سيتلقى دعوة للانضمام إلى المنتخب الإسباني في التوقف الدولي المقبل.

وأضاف تشافي "شعر كريستنسن بانزعاجات لذلك تم استبداله ومشاركة إريك جارسيا، أنا أثق في جارسيا كثيرا".

وواصل "مستوى فرينكي دي يونج ليس بالأمر الجديد، كان استثنائيا بالفعل الموسم الماضي ولعب بعض المباريات التي كان فيها أفضل لاعب وسط في العالم، هو سعيد في هذا المركز وهذا أفضل مستوى له منذ وصوله إلى برشلونة".

وأخيرا بالحديث عن سوق الانتقالات أجاب تشافي "ما قاله رئيس النادي - خوان لابورتا- صحيح، سنحاول التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم".