اجتماع لمناقشة ملف استضافة مصر أولمبياد 2036 ودورة الألعاب الإفريقية 2027

استضافت اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا من أجل مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة أولمبياد 2036 ودورة الألعاب الإفريقية 2027.

واستقبل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في مقر اللجنة الأولمبية اليوم الأحد لمناقشة العديد من الملفات المهمة الخاصة بالرياضة في الفترة الحالية.

وشهد الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 والخطوات القادمة من أجل تقديم الملفات الرسمية وأيضا مشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وناقش الاجتماع الذي عقد العديد من الأمور الخاصة بمشاركات مصر في البطولات الحالية سواء على مستوى البطولات الجماعية أو بطولات الاتحادات وكيفية توفير الدعم المناسب.

وعقب الاجتماع الثلاثي اجتمع أشرف صبحي وحسن مصطفى مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة العديد من الأمور واحتياجات الاتحادات في الفترة القادمة ومشاركات مصر الخارجية.

ووجه هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الجلسة التي عقدت اليوم والمثمرة وتم خلالها مناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية والتي تهم الرياضة المصرية والمشاركات المختلفة.

وكشف هشام حطب، أن الهدف الأساسي هو مصلحة الرياضة المصرية والتعاون المثمر بين جميع الجهات من أجل توفير كافة الإمكانيات والقدرات لانجاح الرياضة المصرية ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية في ظل الدعم الغير محدود من الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعم الرياضة والرياضيين بشكل غير مسبوق مما كان له العديد من الأثار الإيجابية وتحقيق العديد من النجاحات في الفترة الحالية لم تتحقق من قبل.

ومن جانبه أشار أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلي أن الوزارة تعمل مع اللجنة الأوليمبية علي توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية المصرية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات العالمية، كذلك لملف الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، والذى يتضمن العديد من الضوابط الخاصة بدعم ورعاية المنتخبات والأبطال المصريين من أجل تحقيق ميداليات أوليمبية.

وأكد أشرف صبحي، الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي يقدمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث أصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والأولمبية بفضل الإهتمام بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.