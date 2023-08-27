كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن مستقبل محمد صلاح.

ويرتبط اسم صلاح بالانتقال للدوري السعودي وبالتحديد صوب اتحاد جدة.

وقال يورجن كلوب عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا، ليس الجميع. أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع لأننا في الفريق لا نتحدث عن الأمر".

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وشدد "لم يأت أي أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".

وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني والذي قاد الريدز لقلب النتيجة 2-1 أمام نيوكاسل. (طالع التفاصيل)

ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.

وعزز ليفربول سلسلة نتائجه دون خسائر في الدوري الإنجليزي، فمنذ السقوط ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي، وصل الفريق لـ 14 مباراة دون خسارة (فوز 9 وتعادل 5).

كما حقق يورجن كلوب فوزه الـ 12 على إيدي هاو مدرب نيوكاسل كأكثر من حقق فوزا عليه في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح بهدف على الأقل في آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل 4 أهداف وصنع 6.

ولأول مرة ينتصر ليفربول بعد تأخره في النتيجة وهو منقوص من أحد لاعبيه في الدوري الإنجليزي منذ مارس 2016 عندما انتصر على كريستال بالاس.

ورفع ليفربول رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع بترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما تكبد نيوكاسل هزيمته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 13.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب
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