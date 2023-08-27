مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) (0) ليفربول.. أليسون يتألق أمام صاروخية ألميرون
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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ق 35: أليسون يتألق أمام صاروخية ألميرون التي ارتطمت بالعارضة وحولها لركنية
ق 28: بطاقة حمراء لفيرجيل فان دايك
ق 25: جوووووووووووول.. جوردون يسجل الهدف الأول بعد تمريرة خاطئة من صلاح صوب أرنولد
ق 16: نيك بوب يتصدى ببراعة لفرصة لويس دياز
بداية اللقاء
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