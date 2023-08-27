مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) (0) ليفربول.. أليسون يتألق أمام صاروخية ألميرون

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساندرو تونالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 35: أليسون يتألق أمام صاروخية ألميرون التي ارتطمت بالعارضة وحولها لركنية

ق 28: بطاقة حمراء لفيرجيل فان دايك

ق 25: جوووووووووووول.. جوردون يسجل الهدف الأول بعد تمريرة خاطئة من صلاح صوب أرنولد

ق 16: نيك بوب يتصدى ببراعة لفرصة لويس دياز

بداية اللقاء

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
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