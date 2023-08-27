انتهت في الدوري الإسباني - فياريال (3)-(4) برشلونة
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
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ق 77 خوسيه لويس موراليس بدلا من باينا
ق 76 أنسو فاتي بدلا من أمين جمال
ق 71 جوووول الرابع من ليفاندوفسكي.. متابع أخرى تسكن شباك فياريال
ق 70 دينيس سواريز وسانتي كوميسانا وإلياس أخوماش بدلا من إتيان كابو وراموس تيراتس وجيرارد مورينو
ق 68 جووووول فيران توريس يسجل التعادل من متابعة
ق 63 فيران توريس بدلا من أوريول روميو
ق 50 جوووول الثالث من باينا بعد عرضية بيدرازا
استراحة
ق 40 جووووول التعادل من فياريال.. ألكساندر سورلوث يسكن الكرة الشباك بعد عرضية أرضية من ألفونسو بيدرازا
ق 26 جوووول خوان فويث يتلقى الركنية من باينا ويسكن الرأسية في الشباك
ق 15 جووووول فرينكي دي يونج يسجل الثاني.. الكرة تُقطع من ليفاندوفسكي لتصل إليه فيسدد بلمسة واحدة في المرمى
ق 12 جووووول جافي يسجل الهدف الأول للبلوجرانا.. لامين جمال يرسل العرضية ليسجل جافي بالرأس
ق 7 أليكس باينا يسدد ولكن بجوار القائم
ق 5 هدف أول من فياريال.. الكساندر سورلوث يسجل ولكن الراية توقفه بداعي التسلل
بداية المباراة