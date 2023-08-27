انتهت في الدوري الإسباني - فياريال (3)-(4) برشلونة

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

---

ق 77 خوسيه لويس موراليس بدلا من باينا

ق 76 أنسو فاتي بدلا من أمين جمال

ق 71 جوووول الرابع من ليفاندوفسكي.. متابع أخرى تسكن شباك فياريال

ق 70 دينيس سواريز وسانتي كوميسانا وإلياس أخوماش بدلا من إتيان كابو وراموس تيراتس وجيرارد مورينو

ق 68 جووووول فيران توريس يسجل التعادل من متابعة

ق 63 فيران توريس بدلا من أوريول روميو

ق 50 جوووول الثالث من باينا بعد عرضية بيدرازا

استراحة

ق 40 جووووول التعادل من فياريال.. ألكساندر سورلوث يسكن الكرة الشباك بعد عرضية أرضية من ألفونسو بيدرازا

ق 26 جوووول خوان فويث يتلقى الركنية من باينا ويسكن الرأسية في الشباك

ق 15 جووووول فرينكي دي يونج يسجل الثاني.. الكرة تُقطع من ليفاندوفسكي لتصل إليه فيسدد بلمسة واحدة في المرمى

ق 12 جووووول جافي يسجل الهدف الأول للبلوجرانا.. لامين جمال يرسل العرضية ليسجل جافي بالرأس

ق 7 أليكس باينا يسدد ولكن بجوار القائم

ق 5 هدف أول من فياريال.. الكساندر سورلوث يسجل ولكن الراية توقفه بداعي التسلل

بداية المباراة

برشلونة فياريال الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشافي: كنا سيئين دفاعيا.. ونسعى للتعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم عنف كروي.. برشلونة ينتصر على فياريال في مباراة الأهداف الـ 7 تشكيل برشلونة - ماركوس ألونسو أساسي لأول مرة.. وغياب بيدري أمام فياريال أنشيلوتي: تعاقدات بعد إصابة فينيسيوس؟ نسجل الأهداف بدونه وبدون بنزيمة الأول منذ رونالدو.. بيلينجهام الهداف يقتنص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو انتهت في الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد هيرموسو ترد على روبيالس: القبلة لم تكن بموافقتي.. وبيانات إدانة من ريال مدريد وبرشلونة تشكيل ريال مدريد - كيبا أساسي لأول مرة.. واستمرار مودريتش على الدكة أمام سيلتا فيجو
أخر الأخبار
داروين نونيز: أشعر بالسعادة لقدرتي على مساعدة ليفربول 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشافي: كنا سيئين دفاعيا.. ونسعى للتعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم 6 دقيقة | الدوري الإسباني
سيد عبد الحفيظ: أنا خريج مدرسة الأهلي.. وأشكر كل من تعلمت منه 16 دقيقة | الكرة المصرية
رد صامت من تياجو موتا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة ضد يوفنتوس 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة 4 آلاف لاعب.. انطلاق سوبر ليج وادي دجلة للأكاديميات للعام الثاني 58 دقيقة | رياضات أخرى
في لقاء الإثارة التحكيمية.. يوفنتوس يتعادل مع بولونيا ساعة | الكرة الأوروبية
اجتماع لمناقشة ملف استضافة مصر أولمبياد 2036 ودورة الألعاب الإفريقية 2027 ساعة | الكرة المصرية
"صنعت التاريخ في أوروبا وحان الوقت هنا" مانشيني مدير فني لمنتخب السعودية ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 رئيس نادي بيشكتاش يكشف لـ في الجول القيمة المطلوبة لبيع موليكا