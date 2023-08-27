استراحة الدوري الإسباني - فياريال (2)-(2) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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استراحة

ق 40 جووووول التعادل من فياريال.. ألكساندر سورلوث يسكن الكرة الشباك بعد عرضية أرضية من ألفونسو بيدرازا

ق 26 جوووول خوان فويث يتلقى الركنية من باينا ويسكن الرأسية في الشباك

ق 15 جووووول فرينكي دي يونج يسجل الثاني.. الكرة تُقطع من ليفاندوفسكي لتصل إليه فيسدد بلمسة واحدة في المرمى

ق 12 جووووول جافي يسجل الهدف الأول للبلوجرانا.. لامين جمال يرسل العرضية ليسجل جافي بالرأس

ق 7 أليكس باينا يسدد ولكن بجوار القائم

ق 5 هدف أول من فياريال.. الكساندر سورلوث يسجل ولكن الراية توقفه بداعي التسلل

بداية المباراة

برشلونة فياريال الدوري الإسباني
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