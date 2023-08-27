مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(1) ماينز.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 16:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت ضد ماينز في الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا لأول مرة في تشكيل إينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني في مواجهة ماينز يوم الأحد.

ويحل فرانكفورت ضيفا على ماينز ضمن الجولة الثانية من المسابقة في الرابعة والنصف عصرا.

وكان مرموش قد بدأ أساسيا لأول مرة هذا الموسم أمام ليفسكي صوفيا البلغاري في الدور التمهيدي الأخير من دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس.

وذلك بعدما شارك كبديل في الدور الأول من كأس ألمانيا وسجل ثم شارك كبديل أيضا في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

يمكنكم متابعة تطورات المباراة لحظة بلحظة من هـــــنـــــــا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4 رأسية مرموش تذهب بعيدا عن مرمى ماينز.

ق25: جوووول لي جاي سونج مهاجم ماينز يستغل خطأ كيفن تراب الفادح ليسجل برأسه.

ق23: حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق22: ركلة جزاء لصالح ماينز، بسبب لمسة يد.

ق11: مرموش على وشك الانفراد بمرمى ماينز بعد تمريرة راندل كولو مواني لكنه انزلق بسبب الأمطار.

انطلاق المباراة

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت ماينز الدوري الألماني
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