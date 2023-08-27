مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0)-(0) مانشستر سيتي.. ألفاريز يهدر أمام المرمى

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

شيفيلد ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة شيفيلد ضد مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق27. خوليان ألفاريز يهدر فرصة تسجيل الأول أمام المرمى بعد خروج رائع من الحارس فورينجهام.

ق20. هدف أول غير محتسب لمانشستر سيتي عن طريق ناثان أكي بسبب وجود تسلل على رودري.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

شيفيلد يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
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