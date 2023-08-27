مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0)-(0) مانشستر سيتي.. ألفاريز يهدر أمام المرمى
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 15:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة شيفيلد ضد مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق27. خوليان ألفاريز يهدر فرصة تسجيل الأول أمام المرمى بعد خروج رائع من الحارس فورينجهام.
ق20. هدف أول غير محتسب لمانشستر سيتي عن طريق ناثان أكي بسبب وجود تسلل على رودري.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز وهالاند يقودان الهجوم.. وفودين ودوكو على الدكة برناردو سيلفا: غياب جوارديولا لن يؤثر علينا كثيرا الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة قبل إتمام الاتفاق.. مانشستر يونايتد يسمح لـ هندرسون بإجراء الكشف الطبي مع بالاس العاشر.. تشيلسي يضم جورجي بيتروفيتش الخسارة الأولى.. برايتون يسقط بثلاثية على ملعبه ضد وست هام أرتيتا: هافيرتز سيكتسب حب الجماهير.. وسعيد من أجل فابيو فييرا تين هاج: بداية مريعة ولكن.. نوتنجهام يهدر الوقت وكان يتم مكافأته على ذلك