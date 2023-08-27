مباشر كأس العالم للسلة - مصر (17)-(23) مونتنجرو.. ثلاثيتان يقلصان الفارق
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 11:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد مونتنجرو في كأس العالم لكرة السلة.
منتخب مصر كان قد خسر المباراة الأولى ضد ليتوانيا.
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ق1:48. ثلاثيتان مصريتان يقلصان الفارق 23-17.
ق4. الفارق يتسع إلى مونتنجرو ووقت مستقطع مصري 17-7.
ق5. التقدم يتحول إلى مونتجرو 11-7.
ق7. تقدم مصري في البداية المنتيجة 7-4.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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