مباشر كأس العالم للسلة - مصر (17)-(23) مونتنجرو.. ثلاثيتان يقلصان الفارق

سلة - فارق 26 نقطة..مصر تبدأ مشوارها في كأس العالم بالخسارة من ليتوانيا

انتهت كأس العالم للسلة - مصر (67) - (93) ليتوانيا.. فارق 26 نقطة

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