مباشر الدوري الفرنسي - باريس (2)-(0) لانس.. جوووووول مباابي
السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد لانس في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
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ق52.جوووووول الثاني لباريس سان جيرمان عن طريق مبابي بعد تمريرة من لوكاس هيرنانديز ليسدد مباشرة في المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45. جوووول أول لباريس سان جيرمان عن طريق ماركو أسينسيو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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