مباشر الدوري الفرنسي - باريس (0)-(0) لانس.. بداية المباراة

السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - تولوز ضد باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد لانس في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

باريس سان جيرمان لانس الدوري الفرنسي
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