مباشر الدوري الفرنسي - باريس (0)-(0) لانس.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد لانس في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل