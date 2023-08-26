مباشر الدوري الفرنسي - باريس (0)-(0) لانس.. بداية المباراة
السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد لانس في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
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بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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