مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (4) (1) تورينو.. جوووووول الراااااابع

السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد تورينو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ويستضيف ملعب سان سيرو اللقاء.

وبدأ ميلان الموسم بالفوز 2-0 على بولونيا فيما تعادل تورينو مع إمبولي بدون أهداف.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 65: جووووووووووول الرااااااااااااابع.. جيرو من ركلة جزاء يسجل

ق 60: ركلة جزاااء للياو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الرابع

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووووووووووول ثيو يسجل هدفا رائعا بعد بينية متقنة من لياو

ق 43: جوووووول جيروووووو من ركلة جزاااااء

ق 41: ركلة جزاء لميلان

ق 36: جووووول بيير شورز يحول تسديدة في الشباك

ق 32: جووووووووول أووووووووول.. مرتدة وعرضية من لوفتس تشك وتسديدة من بوليسيتش

ق 13: فرص غير مكتملة لميلان

بداية اللقاء

ميلان تورينو الدوري الإيطالي
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