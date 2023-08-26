مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) تورينو.. فرص غير مكتملة
السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد تورينو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
ويستضيف ملعب سان سيرو اللقاء.
وبدأ ميلان الموسم بالفوز 2-0 على بولونيا فيما تعادل تورينو مع إمبولي بدون أهداف.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 13: فرص غير مكتملة لميلان
بداية اللقاء
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