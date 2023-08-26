مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) تورينو.. فرص غير مكتملة

السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد تورينو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ويستضيف ملعب سان سيرو اللقاء.

وبدأ ميلان الموسم بالفوز 2-0 على بولونيا فيما تعادل تورينو مع إمبولي بدون أهداف.

أخبار متعلقة:
تشكيل ميلان - لا تغييرات أمام تورينو مدافع ميلان الجديد يكشف سبب اختياره القميص رقم 31 ونجمه المفضل ميدياست: ميلان يفاضل بين 3 مهاجمين قبل نهاية الانتقالات جيرو وكابتن أمريكا.. ميلان ينطلق في الدوري الإيطالي بفوز أول على بولونيا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 13: فرص غير مكتملة لميلان

بداية اللقاء

ميلان تورينو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - باريس (0)-(0) لانس.. بداية المباراة تشكيل باريس سان جيرمان - مبابي أساسي أمام لانس.. ويجاوره أسنسيو وديميبلي تشكيل ميلان - لا تغييرات أمام تورينو تين هاج: بداية مريعة ولكن.. نوتنجهام يهدر الوقت وكان يتم مكافأته على ذلك مدرب توتنام: دخول الظهيرين للعمق؟ أقلد بيب جوارديولا أفسح المجال لبايرن مبكرا.. دورتموند يتعادل مع بوخوم هدف برشلونة السابق.. رومانو: إيفان فريسنيدا إلى سبورتنج لشبونة رئيس نادي بيشكتاش يكشف لـ في الجول القيمة المطلوبة لبيع موليكا
أخر الأخبار
العاشر.. تشيلسي يضم جورجي بيتروفيتش 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الفرنسي - باريس (0)-(0) لانس.. بداية المباراة 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخسارة الأولى.. برايتون يسقط بثلاثية على ملعبه ضد وست هام 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) تورينو.. فرص غير مكتملة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: هافيرتز سيكتسب حب الجماهير.. وسعيد من أجل فابيو فييرا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل باريس سان جيرمان - مبابي أساسي أمام لانس.. ويجاوره أسنسيو وديميبلي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - جلسة تفصل إعارة ماجد هاني لـ بلدية المحلة ساعة | ميركاتو
تشكيل ميلان - لا تغييرات أمام تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 2 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 3 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 4 صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97