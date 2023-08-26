مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) تورينو.. فرص غير مكتملة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد تورينو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ويستضيف ملعب سان سيرو اللقاء.

وبدأ ميلان الموسم بالفوز 2-0 على بولونيا فيما تعادل تورينو مع إمبولي بدون أهداف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 13: فرص غير مكتملة لميلان

بداية اللقاء