مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) فولام.. انطلاق المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وفولام التي تقام في ملعب الإمارات في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

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