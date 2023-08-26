انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(2) فولام

السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:41

كتب : FilGoal

بيريرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وفولام التي تقام في ملعب الإمارات في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

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ق87. جوووووول التعاادل لفولام عن طريق بالينيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق83. بطاقة حمراء لكالفن باسي لاعب فولام بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

ق73. جوووووول الثااني لأرسنال عن طريق إدي نكيتيا مستعلا عرضية من فابيو فييرا ليضع الكرة في الشباك.

ق69. جوووول التعادل لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا من ركلة جزاء.

ق66. ركلة جزاء لأرسنال حصل عليها فابيو فييرا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. ساكا يهدر فرصة التعادل برأسية أمام المرمى.

ق1. جوووووول أول لفولام عن طريق أندرياس بيريرا.

أرسنال فولام الدوري الإنجليزي
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