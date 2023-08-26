مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (2) نوتنجهام.. بطاقة حمرااااء
السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ونوتنجهام التي تقام في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق 66: بطاقة حمراء لمدافع نوتنجهام فورست بعد عرقلة برونو
ق 52: جووووووول التعااااااااااااااادل.. عرضية من راشفورد وتمهيد بالرأس من برونو وهدف من كاسيميرو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم نوتنجهام بهدفين لهدف.
ق40: مازال نوتنجهام متقدما في النتيجة بهدفين لهدف.
ق17: جووووووووووووووول إريكسن يقلص النتيجة بهدف أول ليونايتد.
ق4: جووووووووووووووووول ثااااااااااان بصدر اللاعب بولي.
ق2: جووووووووووووووول أووووول لنوتنجهام عن طريق تايوو أونيي.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(1) فولام.. جووووول االثاااني تشكيل أرسنال – تروسارد أساسي ضد فولام تشكيل مانشستر يونايتد – مارسيال أساسي.. وراشفورد يعود لمركزه المفضل ضد نوتنجهام رومانو يكشف الطريقة الوحيدة أمام صلاح إن أراد الانتقال إلى اتحاد جدة دي بروين: أفضل برونو فيرنانديز عن أوديجارد.. ومفاجأة بشأن أصعب ملعب في إنجلترا مواعيد مباريات اليوم السبت 26-8-2023 والقنوات الناقلة.. مانشستر يونايتد وأرسنال وسان جيرمان سترلينج: أريد إنهاء الموسم هدافا لـ تشيلسي.. وإحباط من الموسم الماضي انفجار سترلينج.. تشيلسي يحقق فوزه الأول بثلاثية في شباك لوتون