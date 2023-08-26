مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (1) نوتنجهام.. جوووووول

السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ونوتنجهام التي تقام في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق2: جووووووووووووووول أووووول لنوتنجهام عن طريق تايو أونيي.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد نوتنجهام الدوري الإنجليزي
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