مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (1) نوتنجهام.. جوووووول
السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ونوتنجهام التي تقام في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.
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ق2: جووووووووووووووول أووووول لنوتنجهام عن طريق تايو أونيي.
انطلاق المباراة.
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