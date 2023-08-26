مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (1) نوتنجهام.. جوووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ونوتنجهام التي تقام في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

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ق2: جووووووووووووووول أووووول لنوتنجهام عن طريق تايو أونيي.

انطلاق المباراة.