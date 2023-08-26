انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (3) - (2) نوتنجهام.. عودة مكتملة
السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ونوتنجهام التي تقام في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.
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انتهت
ق 76: جوووووول برونو يسجل من ركلة جزاء على يمين الحارس
ق 75: ركلة جزاااااء لمانشستر يونايتد بعد عرقلة راشفورد
ق 66: بطاقة حمراء لمدافع نوتنجهام فورست بعد عرقلة برونو
ق 52: جووووووول التعااااااااااااااادل.. عرضية من راشفورد وتمهيد بالرأس من برونو وهدف من كاسيميرو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم نوتنجهام بهدفين لهدف.
ق40: مازال نوتنجهام متقدما في النتيجة بهدفين لهدف.
ق17: جووووووووووووووول إريكسن يقلص النتيجة بهدف أول ليونايتد.
ق4: جووووووووووووووووول ثااااااااااان بصدر اللاعب بولي.
ق2: جووووووووووووووول أووووول لنوتنجهام عن طريق تايوو أونيي.
انطلاق المباراة.