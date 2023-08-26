انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (3) - (2) نوتنجهام.. عودة مكتملة

السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

ويلي بولي - مانشستر يونايتد ونوتنجهام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ونوتنجهام التي تقام في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق 76: جوووووول برونو يسجل من ركلة جزاء على يمين الحارس

ق 75: ركلة جزاااااء لمانشستر يونايتد بعد عرقلة راشفورد

ق 66: بطاقة حمراء لمدافع نوتنجهام فورست بعد عرقلة برونو

ق 52: جووووووول التعااااااااااااااادل.. عرضية من راشفورد وتمهيد بالرأس من برونو وهدف من كاسيميرو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نوتنجهام بهدفين لهدف.

ق40: مازال نوتنجهام متقدما في النتيجة بهدفين لهدف.

ق17: جووووووووووووووول إريكسن يقلص النتيجة بهدف أول ليونايتد.

ق4: جووووووووووووووووول ثااااااااااان بصدر اللاعب بولي.

ق2: جووووووووووووووول أووووول لنوتنجهام عن طريق تايوو أونيي.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد نوتنجهام الدوري الإنجليزي
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