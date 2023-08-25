انتهت في الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

ألميريا ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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ق 81 جووووول جود بيلينجهام يسجل الهدف الأول برأسية بعد رأسية من خوسيلو هيأت له الركنية

ق 68 اووووووووه فيار يتصدى لتسديدة رودريجو على اليمين

ق 66 رودريجو يتحصل على ركلة جزاء بعد إعاقة من الحارس إيفان فيار خلال انفراد

ق 63 لوكا مودريتش وتوني كروس بدلا من إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني

ق 62 كرة حائرة داخل منطقة جزاء سيلتا فيجو وصلت إلى فيدريكو فالفيردي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ق 52 كرة عرضية من جوناثان بامبا من جهة اليسار قابلها يورجن ستراند لارسن برأسية أمسك بها كيبا من أسفل يسار مرماه.

استراحة

ق 45+2 مانو سانشيز يأتي بدلا من سيرفي

ق 45+1 إصابة سيئة لفرانكو سيرفي.. ضرب الأرض بشكل خاطئ

ق 45 خطيرة من جوناثان بامبا ولكن بجوار قائم كيبا

ق 43 خوسيلو يسجل ولكن الراية توقفه

ق 35 تسديدة من إياجو اسباس لاعب سيلتا فيجو من يسار منطقة الجزاء أمسك بها كيبا من أعلى يمين مرماه.

ق 33 تسديدة ضعيفة من يورجن ستراند لارسن لاعب سيلتا فيجو من يمين منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس كيبا.

ق 29 تسديدة أرضية زاحفة من فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

ق 23 أوسكار مينجيزا يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 18 خوسيلو بدلا من فينيسيوس

ق 17 خروج فينيسيوس جونيور بسبب الإصابة

ق 14 تسديدة قوية من يورجن لارسن لاعب سيلتا فيجو من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع مدريد ومرت لركنية من جهة اليسار.

ق 4 إلغاء الهدف بتقنية الفيديو.. مخالفة أعاقت كيبا في البداية

ق 3 جوووول أول.. يورجن لارسن يسجل من متابعة الركنية على يمين كيبا

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني
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