مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(0) ريال مدريد.. خروج فينيسيوس
الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 22:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
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ق 23 أوسكار مينجيزا يسدد والكرة تصطدم بالدفاع
ق 18 خوسيلو بدلا من فينيسيوس
ق 17 خروج فينيسيوس جونيور بسبب الإصابة
ق 14 تسديدة قوية من يورجن لارسن لاعب سيلتا فيجو من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع مدريد ومرت لركنية من جهة اليسار.
ق 4 إلغاء الهدف بتقنية الفيديو.. مخالفة أعاقت كيبا في البداية
ق 3 جوووول أول.. يورجن لارسن يسجل من متابعة الركنية على يمين كيبا
بداية المباراة
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