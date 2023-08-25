استراحة الدوري الفرنسي - نانت (3) (3) موناكو.. جوووووول التعاااادل
الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وموناكو في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت للمباراة الثالثة على التوالي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
--
ق 86: جوووول التعااااادل... بادو يسجل هدف التعادل
ق 59: جوووول بن يدر يقلص الفارق
ق 48: جووووول الثاااالث.. مصطفى يسجل من جديد بتديدة بعد عرضية أرضية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: ديشامب حارس نانت يمنع هدف التعادل من وسام بن يدر
ق 27: جووول تقليص الفارق من تاكومي مينامينو برأسية
ق 15: جوووووووووول الثااااااني.. كاستيليتو برأسية يسجل الهدف الثاني
ق 5: جووووووووووووول الأووووووووووووول.. مصطفى يسجل من ركلة جزاااااء
بداية اللقاء
نرشح لكم
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام موناكو مؤتمر كلوب عن صلاح: لا يوجد عرض.. وصلاح ليس للبيع هو ملتزم مع ليفربول محمد شريف: لست جاهزا حتى الآن.. وأشكر جمهور الأهلي كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97 بمشاركة مرموش.. ليفسكي صوفيا يخطف تعادلا قاتلا ضد فرانكفورت في تمهيدي دوري المؤتمر تشكيل الخليج – محمد شريف أساسي لأول مرة أمام الاتفاق تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي لأول مرة في تمهيدي دوري المؤتمر الأوروبي