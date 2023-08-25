استراحة الدوري الفرنسي - نانت (3) (3) موناكو.. جوووووول التعاااادل

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وموناكو في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت للمباراة الثالثة على التوالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام موناكو مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ليل ليكيب: جالتييه مرشح لتدريب نانت سجل وخسر.. ماذا قدم مصطفى محمد في افتتاح الموسم مع نانت ضد تولوز

--

ق 86: جوووول التعااااادل... بادو يسجل هدف التعادل

ق 59: جوووول بن يدر يقلص الفارق

ق 48: جووووول الثاااالث.. مصطفى يسجل من جديد بتديدة بعد عرضية أرضية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: ديشامب حارس نانت يمنع هدف التعادل من وسام بن يدر

ق 27: جووول تقليص الفارق من تاكومي مينامينو برأسية

ق 15: جوووووووووول الثااااااني.. كاستيليتو برأسية يسجل الهدف الثاني

ق 5: جووووووووووووول الأووووووووووووول.. مصطفى يسجل من ركلة جزاااااء

بداية اللقاء

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت موناكو
نرشح لكم
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام موناكو مؤتمر كلوب عن صلاح: لا يوجد عرض.. وصلاح ليس للبيع هو ملتزم مع ليفربول محمد شريف: لست جاهزا حتى الآن.. وأشكر جمهور الأهلي كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97 بمشاركة مرموش.. ليفسكي صوفيا يخطف تعادلا قاتلا ضد فرانكفورت في تمهيدي دوري المؤتمر تشكيل الخليج – محمد شريف أساسي لأول مرة أمام الاتفاق تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي لأول مرة في تمهيدي دوري المؤتمر الأوروبي
أخر الأخبار
رونالدو: سعيد بوجودي في السعودية.. وأذكركم بما قلته 3 دقيقة | السعودية
هاتريك رونالدو وثنائية ماني.. النصر يصب غضبه على الفتح بخماسية 28 دقيقة | السعودية
سوزا: عرض الأهلي؟ تشونبوك أخبرني الانتقال ليس ممكنا.. وسأنتظر لـ ديسمبر المقبل 54 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يخوض مرانه الأول في تركيا.. وموعد رفع معدلات اللياقة البدنية ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
هيرموسو ترد على روبيالس: القبلة لم تكن بموافقتي.. وبيانات إدانة من ريال مدريد وبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(0) لوتون.. جاكسون يكسر اللعنة ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الفرنسي - نانت (3) (3) موناكو.. جوووووول التعاااادل ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 3 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب