مباشر البطولة العربية لـ اليد - البنك الأهلي (21) (24) الكويت.. تقدم كويتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والكويت الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز من لقاء الزمالك ومضر السعودي.

وسيتأهل بطل المسابقة للمشاركة في بطولة سوبر جلوب، كأس العالم للأندية 2023.

بإمكانك مشاهدة المباراة من البث المباشر للاتحاد العربي، من هنـــــــــــا:

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ق 20: 24-21 للكويت الكويتي

ق 15: التعادل 21-21

ق 13: 21-19 للكويت الكويتي

ق 9: 19-18 للكويت الكويتي.. البنك يقلص الفارق بـ 4 أهداف متتالية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول..14-12 للكويت الكويتي

ق 28: 12-12 التعادل يعود من جديد

ق 22: 12-10 للكويت الكويتي

ق 15: عودة البنك الأهلي 8-8

ق 12: 6-5 للكويت الكويتي

ق 7: تقدم الكويت بنتيجة 5-3

ق 4: تعادل 2-2 مبكر بين الفريقين

بداية اللقاء