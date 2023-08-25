مباشر كأس العالم للسلة - مصر (55) - (70) ليتوانيا..انطلاق الربع الرابع

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - مصر سلة

يفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كاس العالم لكرة السلة بمواجهة قوية أمام ليتوانيا.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وليتوانيا في كأس العالم لكرة السلة.

لمتابعة مباراة مصر وليتوانيا في كأس العالم لكرة السلة اضغط هنا.

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الربع الرابع

مصر 55-70 ليتوانيا

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الربع الثالث

مصر 53-70 ليتوانيا

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الربع الثاني

مصر 34- 46 ليتوانيا

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الربع الأول

مصر 12 - 26 ليتوانيا

انطلاق المباراة

كأس العالم لكرة السلة منتخب مصر لكرة السلة
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