مصدر من كاف لـ في الجول: إقامة السوبر الإفريقي في السعودية.. والموعد المبدئي المحدد

قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عرضا من السعودية لاستضافة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "تلقينا عرضا جيدا بشأن السوبر الإفريقي من قبل السعودية ووافقنا عليه".

وواصل "المباراة ستقام في مدينة الطائف".

وعن الموعد المقترح قال: "الموعد المبدئي حتى الآن سيكون الـ15 من شهر سبتمبر المقبل حسب رغبة العرض السعودي".

وأتم المصدر تصريحاته "خلال ساعات سنعلن عن كافة التفاصيل والموعد النهائي للمباراة بشكل رسمي".

وسيشارك الأهلي في السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في على حساب الوداد، بينما يشارك اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز.