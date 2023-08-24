أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع

يرفض ليفربول التفريط في نجمه محمد صلاح من أجل الرحيل إلى اتحاد جدة الصيف الجاري.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في تقرير له عبر شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن ليفربول لم يغير موقفه ولا يريد بيع صلاح للاتحاد.

جاء ذلك بعد دقائق من خبر نشره أورنستين نفسه والذي كشف عن وجود محاولات جديدة من الاتحاد لضم صلاح.

وسبق ذلك خبر من "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أوضحت فيه أن الاتحاد مستعد لدفع 325 مليون دولار من أجل ضم صلاح الصيف الجاري.

تفاصيل العقد جاءت بواقع 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

أما صلاح نفسه فسيحصل على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على الملك المصري.

في الناحية الأخرى شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الاتحاد يرغب في جعل صلاح صاحب أعلى راتب في الدوري السعودي متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار من النصر والهلال.

وأشار التقرير إلى أن صلاح حاليا يرغب في الرحيل في ظل العرض الضخم المقدم إليه.

عامل آخر وفقا لتقرير الشبكة الإسبانية هو معتقدات اللاعب الدينية القوية والذي سيشكل عاملا كبيرا في قراره.

وبعد تلك التقارير بدقائق نشرت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية تقريرا ذكرت من خلاله أنه وفقا لمراسلها أن صلاح وافق على الانضمام إلى الاتحاد ويتبقى فقط التوصل لاتفاق بين النادي السعودي وليفربول.