أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 19:16

كتب : رامي جمال

هدف محمد صلاح في بورنموث

يرفض ليفربول التفريط في نجمه محمد صلاح من أجل الرحيل إلى اتحاد جدة الصيف الجاري.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في تقرير له عبر شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن ليفربول لم يغير موقفه ولا يريد بيع صلاح للاتحاد.

جاء ذلك بعد دقائق من خبر نشره أورنستين نفسه والذي كشف عن وجود محاولات جديدة من الاتحاد لضم صلاح.

أخبار متعلقة:
تقارير: تفاصيل العرض المالي الضخم من اتحاد جدة إلى صلاح.. وموقف اللاعب حتى الآن مران الأهلي – ظهور إمام عاشور ورضا سليم استعدادا للموسم الجديد.. وحضور الخطيب دوري أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي يقصي جاديتكا ويتأهل لملاقاة بيراميدز

وسبق ذلك خبر من "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أوضحت فيه أن الاتحاد مستعد لدفع 325 مليون دولار من أجل ضم صلاح الصيف الجاري.

تفاصيل العقد جاءت بواقع 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

أما صلاح نفسه فسيحصل على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على الملك المصري.

في الناحية الأخرى شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الاتحاد يرغب في جعل صلاح صاحب أعلى راتب في الدوري السعودي متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار من النصر والهلال.

وأشار التقرير إلى أن صلاح حاليا يرغب في الرحيل في ظل العرض الضخم المقدم إليه.

عامل آخر وفقا لتقرير الشبكة الإسبانية هو معتقدات اللاعب الدينية القوية والذي سيشكل عاملا كبيرا في قراره.

وبعد تلك التقارير بدقائق نشرت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية تقريرا ذكرت من خلاله أنه وفقا لمراسلها أن صلاح وافق على الانضمام إلى الاتحاد ويتبقى فقط التوصل لاتفاق بين النادي السعودي وليفربول.

ليفربول صلاح اتحاد جدة
نرشح لكم
مواعيد مباريات الخميس 4 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري وليفربول في إنجلترا جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودين.. والتأهل لدوري أبطال أوروبا مهم أرتيتا: لم نحصل على الإيقاع الصحيح بالشوط الثاني.. وسميث رو أبهرني ضد لوتون صراع القمة يشتعل.. هاتريك فودين يقود مانشستر سيتي لاكتساح أستون فيلا أرسنال يفوز على لوتون ويعود للصدارة مؤقتا انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودي بروين على مقاعد البدلاء ضد أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) لوتون
أخر الأخبار
ESPN: ميسي لن يشارك مع الأرجنتين في الأولمبياد 18 دقيقة | أمريكا
حسم الصراع.. اتحاد جدة يعلن تجديد عقد هوساوي 35 دقيقة | سعودي في الجول
إكرامي: بيراميدز أنجح من أندية توجت بالكأس ويحتاج مسابقة منتظمة وعادلة.. وعلاقتي بـ غالي 47 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: موتيابا لم يتمرد على الزمالك.. وهذا موعد وصوله ساعة | الكرة المصرية
إكرامي: ما فعله جمال علام يسيء للمنظومة.. ورمضان لم يهين رموز الأهلي حتى يخطيء بمبادئه ساعة | الدوري المصري
سبورت: أموريم خارج حسابات برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب نيوزيلندا: سوء الحظ حرمنا من الفوز على مصر.. وصلاح الخسارة الأكبر 2 ساعة | منتخب مصر
صدمة في جنوب إفريقيا.. مقتل لاعب كايزر تشيفز في حادث اختطاف 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي