تقارير: تفاصيل العرض المالي الضخم من اتحاد جدة إلى صلاح.. وموقف اللاعب حتى الآن

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 17:51

كتب : رامي جمال

محمد صلاح

مازال الحديث عن مصير محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر مثار الجدل في الصحف العالمية في ظل اهتمام اتحاد جدة بضمه.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن الاتحاد أصبح مستعدا لدفع 325 مليون دولار من أجل ضم صلاح الصيف الجاري.

تفاصيل العقد جاءت بواقع 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

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أما صلاح نفسه فسيحصل على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على الملك المصري.

في الناحية الأخرى شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الاتحاد يرغب في جعل صلاح صاحب أعلى راتب في الدوري السعودي متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار من النصر والهلال.

وأشار التقرير إلى أن صلاح حاليا يرغب في الرحيل في ظل العرض الضخم المقدم إليه.

عامل آخر وفقا لتقرير الشبكة الإسبانية هو معتقدات اللاعب الدينية القوية والذي سيشكل عاملا كبيرا في قراره.

وبعد تلك التقارير بدقائق نشرت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية تقريرا ذكرت من خلاله أنه وفقا لمراسلها أن صلاح وافق على الانضمام إلى الاتحاد ويتبقى فقط التوصل لاتفاق بين النادي السعودي وليفربول.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول العام الماضي لثلاث سنوات أي حتى صيف عام 2025.

ليفربول صلاح اتحاد جدة
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