مباشر أبطال آسيا - النصر (1) - (2) شباب أهلي دبي.. القائم يمنع التعادل

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

النصر وشباب أهلي دبي

يستضيف النصر منافسه شباب الأهلي دبي في مباراة الملحق الفاصلة المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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ق60 تسديدة قوية من جيسلان كونان يمنعها القائم من السكون في شباك شباب الأهلي دبي.

ق46 يحيى الغساني يسجل الهدف الثاني لنادي شباب الأهلي دبي بعد انفراد تام.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 رونالدو يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع شباب الأهلي دبي

ق25 تسديدة قوية من رونالدو يتصدى لها ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي

ق18 يحيى الغساني يسجل هدف التعادل لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بعد جملة فنية رائعة.

ق11 أندرسون تاليسكا يسجل الهدف الأول من ضربة رأسية.

انطلاق المباراة

دوري أبطال آسيا نادي النصر السعودي
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