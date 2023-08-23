أخيرا انتهى الجدل.. سيتي يمدد عقد برناردو سيلفا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي يجدد تعاقد بيرناردو سيلفا

أنهى مانشستر سيتي جدل بقاء أو رحيل نجمه برناردو سيلفا ونجح في تمديد عقده بشكل رسمي، بعد صيف ملئ بالإثارة حوله.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأفاد مانشستر سيتي عبر موقعه أن سيلفا مدد عقده إلى صيف 2026.

وسعى باريس سان جيرمان وبرشلونة والهلال السعودي للتعاقد مع برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا للعديد من التقارير، لكن سيتي قطع الطريق على الكل.

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ويعد سيلفا أحد اللاعبين الذين اعتمد عليهم بيب جوارديولا مدرب سيتي في الأمجاد التي حققها مع الفريق منذ انضمامه في 2017.

وكان جوارديولا قد رد على سؤال حول مستقبل كايل ووكر وبيرناردو سيلفا بقوله "إنهما لاعبان في غاية الأهمية لنا وسأفعل كل شيء ليستمرا معنا، نريد بقاء اللاعبين لأنهما يرغبان في الاستمرار".

وأضاف "استبدالهما سيكون في غاية الصعوبة، عندما تفوز بالثلاثية فالبعض يعتقد أن المهمة تمت ويريد خوض تجربة جديدة".

تبقي موسم واحد فقط في عقد برناردو مع مانشستر سيتي جعل فكرة خروجه مطروحة.

سيلفا قدم موسما تاريخيا مع مانشتر سيتي بعد الفوز بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي).

صاحب الـ 28 عاما شارك مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 55 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين.

بينما لعب أمام بيرنلي في الجولة الأولى من الموسم الجديد، وغاب عن لقاء نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.

بشكل عام، ارتدى الموهوب البرتغالي قميص سيتي في 308 مباريات وسجل 55 هدفا.

برناردو سبق له اللعب في الدوري الفرنسي من قبل مع موناكو وأسهم في تتويجه باللقب قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي.

قبل ذلك لعب في صفوف بنفيكا.

مانشستر سيتي برناردو سيلفا
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