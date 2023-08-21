مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس ضد أرسنال

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

احتفالات أرسنال بهدف التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - ساكا أساسي أمام كريستال بالاس.. واستمرار جابرييل على دكة البدلاء رومانو: تمت.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي

انطلاق المباراة

أرسنال كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل أرسنال - ساكا أساسي أمام كريستال بالاس.. واستمرار جابرييل على دكة البدلاء تقرير: باليبا يعوض رحيل كاسيدو في برايتون جرينوود يعلق على قرار مانشستر يونايتد برحيله بعد نهاية التحقيقات.. مانشستر يونايتد يعلن الاتفاق مع جرينوود على الرحيل إيكو: ليفربول يتقدم باستئناف ضد طرد ماك أليستر أمام بورنموث رومانو: مانشستر سيتي في محادثات متقدمة لضم جيريمي دوكو هدف وطرد.. أكرد يشعل فوز وست هام على تشيلسي في ظهور مأساوي للأغلى في التاريخ انتهت في الدوري الإنجليزي - وست هام (3)-(1) تشيلسي
أخر الأخبار
كرة يد - الكشف عن مواعيد ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2 دقيقة | كرة يد
فقد اسمه وشعره وهزم صلاح ويعرف كهربا.. من هو كارلوس بيرنيجر مساعد كولر الجديد في الأهلي؟ 13 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس ضد أرسنال 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - ساكا أساسي أمام كريستال بالاس.. واستمرار جابرييل على دكة البدلاء 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النسر الثامن.. المصري يضم المهاجم الغاني ليستويل أمانكونا ساعة | ميركاتو
الصفقة 18.. زد يضم عمرو حسام ساعة | ميركاتو
رومانو: تمت.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
استدعاء 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب