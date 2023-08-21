مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس ضد أرسنال
الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
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انطلاق المباراة
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