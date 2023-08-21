استراحة الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) أرسنال.. شوط أول سلبي

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

أرسنال - كريستال بالاس - ديكلان رايس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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ق 42: تسديدة قوية من أوديجارد والحارس يتصدى لها

ق 35: نكيتياه يهدر من جديد

ق 29: القائم يمنع الأول من نكيتياه

ق 8: خطورة من أصحاب الأرض بعد عرضية من أيو

انطلاق المباراة

أرسنال كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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