استراحة الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) أرسنال.. شوط أول سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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ق 42: تسديدة قوية من أوديجارد والحارس يتصدى لها

ق 35: نكيتياه يهدر من جديد

ق 29: القائم يمنع الأول من نكيتياه

ق 8: خطورة من أصحاب الأرض بعد عرضية من أيو

انطلاق المباراة