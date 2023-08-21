وزارة الشباب والرياضية تعلن تصورها بخصوص نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 10:25

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تصورها لكيفية إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد استقالة مجلس الإدارة بالكامل.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي جدد خلال الفترة المقبلة لتسيير أمور النادي إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.

وقرر مجلس إدارة الزمالك تقديم استقالة جماعية من النادي أول أمس السبت وتم تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة.

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كما تقدم محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك بالاستقالة من مناصبهم إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحسب اللائحة فإن لجنة ثلاثية مكونة من المدير المالي والمدير الإداري ومدير النشاط الرياضية تكون هي المخولة بإدارة الزمالك لحين عقد جمعية عمومية مقبلة لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

وجاء بيان وزارة الشباب و الرياضة بخصوص نادي الزمالك كالتالي:

في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادي وذلك بعد ما تولي المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحده من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادي ، وفى هذا الإطار ، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتك المؤسسة الرياضية العريقة ، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.

وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وان المصدر الوحيد التي تصدر عنه الاخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.

الزمالك وزارة الشباب والرياضة
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