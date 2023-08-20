مباشر الدوري الإيطالي - أودينيزي (0) (3) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - يوفنتوس - أودينيزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ملعب أودينيزي، نيو فريولي في مدينة أوديني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جوووول عرضية من كامبياسو ورأسية من رابيو بعد خروج خاطئ للحارس تسكن الشباك.

ق 20: جوووول فلاهوفيتش يسجل الثاني من علامة الجزاء

ق 2: جووووول مبكرررر للغاية.. كييزا يسجل الأول بتسديدة أرضية رائعة.

بداية اللقاء

يوفنتتوس أودينيزي الدوري الإيطالي
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