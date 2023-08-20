استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) قادش.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

برشلونة - قادش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد قادش في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.\

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نهاية الشوط الأول

ق34. مارك أندري تير شتيجن يتصدى لانفرادا بالمرمى من نصف الملعب بعد خطأ كبير من كوندي.

ق28. ليديسما يتألق في التصدي لانفراد من لامين جمال.

ق15. بيدري يهدر فرصة الهدف الأول برأسية سهلة في يد الحارس ليديسما.

بداية المباراة

برشلونة قادش الدوري الإسباني
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