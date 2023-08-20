خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم أحمد ميهوب

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 20:10

كتب : عمرو نبيل

مصطفى شلبي مع أحمد ميهوب - الزمالك ضد غزل المحلة

أتم نادي بيراميدز اتفاقه المبدئي مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق.

وكان أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز قد أتم اتفاقه بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد عقد جلسة مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة للاتفاق على كافة الأمور الشخصية.

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وأتم بيراميدز اتفاقه مع أحمد ميهوب من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويتبقى إنهاء نادي بيراميدز التفاصيل المادية مع نادي غزل المحلة خلال الساعات المقبلة.

وكان أحمد ميهوب قد خاض 14 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري بالموسم المنقضي.

وحافظ ميهوب على نظافة شباكه في ثلاث مباريات بينما استقبل 20 هدفا.

وارتبط اسم أحمد ميهوب بنادي الزمالك مع نهاية مباريات الموسم المنقضي.

وكان غزل المحلة قد هبط إلى الدرجة الثانية رفقة ناديي حرس الحدود وأسوان.

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