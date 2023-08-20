مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(1) تشيلسي.. جوووووول

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

تشيلويل - ديساسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد وست هام في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

---

ق 54 جوووول ميكايل أنطونيو يسدد قذيفة في المرمى

ق 46 مودريك بدلا من تشوكويميكا

استراحة

ق 45+6 إصابة تشوكويميكا

ق 43 إنزو فيرنانديز يهدر والحارس يتصدى

ق 41 ركلة جزاء لرحيم سترلينج ولكن قيد المراجعة.. تبدو من الخارج

ق 29 جووووول كارني تشوكويميكا يسجل التعادل

ق 10 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. ركلة الجزاء لا تحتسب بفعل التسلل

ق 9 نيكولاس جاكسون يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء ولكن الراية تُرفع

ق 8 جووووول المغربي نايف أكرد يسجل الأول برأسية

بداية المباراة

تشيلسي وست هام
نرشح لكم
تشكيل تشيلسي - تعديل اضطراري وحيد.. تشيلويل يقود البلوز في الدربي ضد وست هام أونانا: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام توتنام ديلي ميل: فولام يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بايلي جوتا: كنا أفضل ونحن نلعب بـ10 لاعبين أمام بورنموث جوارديولا: أثبتنا لماذا نفوز كثيرا تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس والقنوات الناقلة.. برشلونة ودربي لندني لدغة بطل العالم تُنصر مانشستر سيتي على نيوكاسل
أخر الأخبار
فحص طبي للاعبي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 37 ثاتيه | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - لامين جمال وليفاندوفسكي يقودان الهجوم ضد قادش 25 دقيقة | الدوري الإسباني
نابولي يضم وليد شديرة ويعيره مباشرة لـ فروسينوني 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - خطوة نحو الصدارة.. البنك الأهلي يهزم مضر ويتأهل لربع النهائي ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(1) تشيلسي.. جوووووول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن متنافسي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
الثامن.. سموحة يضم إسلام جابر 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - تعديل اضطراري وحيد.. تشيلويل يقود البلوز في الدربي ضد وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم