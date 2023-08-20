مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(1) تشيلسي.. إنزو فيرنانديز يهدر الركلة

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

تشيلويل - ديساسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد وست هام في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

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ق 43 إنزو فيرنانديز يهدر والحارس يتصدى

ق 41 ركلة جزاء لرحيم سترلينج ولكن قيد المراجعة.. تبدو من الخارج

ق 29 جووووول كارني تشوكويميكا يسجل التعادل

ق 10 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. ركلة الجزاء لا تحتسب بفعل التسلل

ق 9 نيكولاس جاكسون يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء ولكن الراية تُرفع

ق 8 جووووول المغربي نايف أكرد يسجل الأول برأسية

بداية المباراة

تشيلسي وست هام
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