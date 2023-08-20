انتهت في الدوري الإنجليزي - وست هام (3)-(1) تشيلسي
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 18:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد وست هام في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.
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ق 95 جوووووول باكيتا يسجل من ركلة الجزاء
ق 94 ركلة جزاء.. كايسيدو يسقط إيمرسون داخل منطقة الجزاء
ق 83 مارسون برستو بدلا من مالو جوستو
ق 81 إيدسون ألفاريز بدلا من جيمس وارد براوس
ق 77 بابلو فورنالس بدلا من ميكايل أنطونيو
ق 75 نوني مادويكي بدلا من جالاجر
ق 69 أنجيلو أوجبونا بدلا من سعيد بنرحمة
ق 67 إنذار ثان لنايف أكرد يغادر بسببه بعد مخالفة ضد جاكسون
ق 60 خروج تشيلويل ونزول كايسيدو
ق 54 جوووول ميكايل أنطونيو يسدد قذيفة في المرمى
ق 46 مودريك بدلا من تشوكويميكا
استراحة
ق 45+6 إصابة تشوكويميكا
ق 43 إنزو فيرنانديز يهدر والحارس يتصدى
ق 41 ركلة جزاء لرحيم سترلينج ولكن قيد المراجعة.. تبدو من الخارج
ق 29 جووووول كارني تشوكويميكا يسجل التعادل
ق 10 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. ركلة الجزاء لا تحتسب بفعل التسلل
ق 9 نيكولاس جاكسون يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء ولكن الراية تُرفع
ق 8 جووووول المغربي نايف أكرد يسجل الأول برأسية
بداية المباراة