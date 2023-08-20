انتهت في الدوري الإنجليزي - وست هام (3)-(1) تشيلسي

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

تشيلويل - ديساسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد وست هام في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

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ق 95 جوووووول باكيتا يسجل من ركلة الجزاء

ق 94 ركلة جزاء.. كايسيدو يسقط إيمرسون داخل منطقة الجزاء

ق 83 مارسون برستو بدلا من مالو جوستو

ق 81 إيدسون ألفاريز بدلا من جيمس وارد براوس

ق 77 بابلو فورنالس بدلا من ميكايل أنطونيو

ق 75 نوني مادويكي بدلا من جالاجر

ق 69 أنجيلو أوجبونا بدلا من سعيد بنرحمة

ق 67 إنذار ثان لنايف أكرد يغادر بسببه بعد مخالفة ضد جاكسون

ق 60 خروج تشيلويل ونزول كايسيدو

ق 54 جوووول ميكايل أنطونيو يسدد قذيفة في المرمى

ق 46 مودريك بدلا من تشوكويميكا

استراحة

ق 45+6 إصابة تشوكويميكا

ق 43 إنزو فيرنانديز يهدر والحارس يتصدى

ق 41 ركلة جزاء لرحيم سترلينج ولكن قيد المراجعة.. تبدو من الخارج

ق 29 جووووول كارني تشوكويميكا يسجل التعادل

ق 10 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. ركلة الجزاء لا تحتسب بفعل التسلل

ق 9 نيكولاس جاكسون يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء ولكن الراية تُرفع

ق 8 جووووول المغربي نايف أكرد يسجل الأول برأسية

بداية المباراة

تشيلسي وست هام
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