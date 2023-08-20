مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) ليل.. انطلاق المباراة
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 13:58
كتب : FilGoal
ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد ليل في الدوري الفرنسي.
ويشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بشكل أساسي أمام ليل في الدوري الفرنسي.
ويحل نانت ضيفا على ليل في الجولة الثانية للدوري.
وقاد المهاجم المصري هجوم نانت في المباراة الأولى بالموسم الجديد، وكرر ذلك في المباراة الثانية.
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انطلاق المباراة
ق13: تسديدة أولى من موسيس سيمون تمر بجوار قائم مرمى ليل.
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